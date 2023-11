Giulia Cecchettin | Turetta è in Italia | aereo dell’Aeronautica atterrato a Venezia

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Il giovane accusato di omicidio e sequestro di persona verrà trasferito nel reparto protetti del carcere Montorio di Verona Èall’aeroporto di, con mezz’ora di anticipo, il Falcon 900 partito da Francoforte con a bordo Filippo, il 21enne arrestato per l’omicidio della ex fidanzataè arrivato, con un’ora di anticipo rispetto al programma, su un volo militare partito da Roma e che ha fatto scalo a Francoforte, città tedesca non distante dal carcere di Halle dove è stato detenuto una settimana. Scortato da agenti del Servizio cooperazione internazionale della polizia (Scip) e agenti tedeschi, il giovane riceverà negli uffici della polizia di frontiera l’ordinanza di custodia cautelare. Quindi, accompagnato dai carabinieri, lo attende ...