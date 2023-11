Giulia Cecchettin Sforzo collettivo L?impegno degli uomini al fianco delle donne

(Di sabato 25 novembre 2023) La mobilitazione. Questo serve. Una mobilitazionecoscienze che va poggiata su questo assunto: il coraggio di chiedere scusa tutti insieme, pur non essendo colpevoli di nulla la...

Giulia Cecchettin - domani l’estradizione di Turetta in Italia. Andrà in carcere a Verona - dove sarà sorvegliato h24 : «Rischio atti autolesionistici»

Le donne che dicono 'ora basta'. Il 25 novembre in piazza a Roma e Messina

Dopo la morte dila protesta, nel nostro Paese, sta diventando rumorosa, concreta. E per sabato la mobilitazione è al massimo livello per gridare un forte no nel ricordo delle donne ...

Filippo Turetta, ipotesi carcere di Verona. Giulia Cecchettin, il padre denunciò: «Temo per l'incolumità di mi ilmessaggero.it

Noi uomini non siamo gli esseri viventi migliori

Oggi accanto alla piazza, provando a soffiarci sopra, va in onda l’ipocrisia. Certa politica colta in contropiede dalle rifrazioni della morte di Giulia Cecchettin indossa la tonaca del lutto sperando ...

"Se domani non torno": l'origine della poesia dedicata a Giulia Cecchettin e perché è diventata virale

I versi della poetessa Cristina Torres Cáceres postati su Instagram da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sono diventati un grido di denuncia contro ...