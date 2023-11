Giulia Cecchettin | il vicino | il percorso | i dubbi L’allarme caduto nel vuoto fino alla denuncia del papà

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta oggi in Italia: cosa succederà

Filippo Turetta, arrestato per l'omicidio dell'ex fidanzata, arriverà oggi a Venezia dalla Germania. Il 21enne, in questi giorni detenuto nel carcere di Halle, sarà in Italia in tarda mattinata. Turetta tornerà in patria a bordo di un Falcon ...

Una violenza disperata, folle e diabolica ha strappato la vita a Giulia Cecchettin, con quella pioggia di sangue e coltellate sul collo e in viso che ha posto fine alla vita della ventiduenne e ...

