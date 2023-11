Giulia Cecchettin - l’avvocata Virgilio di Giudit-Giuriste d’Italia : “Ora si parla di prevenzione - ma per 20 anni sono state fatte solo leggi penali”

Filippo Turetta 'ha ucciso Giulia per punirla, ha lucidamente eliminato la sua ex'

Filippo Turetta 'è un uomo senza empatia che ha lucidamente eliminato la sua ex',, 'per punirla da quello che lui ha considerato un atto di insubordinazione subito, poiché, ormai, la nostranon rispondeva più alle sue aspettative'. Per questo l'avvocato ...

Giulia Cecchettin, il vicino, il percorso, i dubbi. L’allarme caduto nel vuoto fino alla denuncia del papà Corriere della Sera

Elena e Gino Cecchettin non mollano: "Ora serve una rivoluzione culturale per le donne"

Giulia Cecchettin, il «super testimone» aveva descritto la Fiat Grande Punto nera

Ora dopo ora si aggiungono dettagli sul femminicidio di Giulia Cecchettin: lo scotch telato comprato due giorni prima da Filippo Turetta, i due coltelli da cucina ritrovati, la segnalazione telefonica ...