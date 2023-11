Giulia Cecchettin | bufera sulle parole di un consigliere di Fratelli d’Italia | “Chi uccide le donne è un effeminato”

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023) “Dovrebbe dimettersi, semplicemente riconoscendo di essere inadeguato”. È la richiesta del Partito democratico dopo ledi un esponente locale disul femminicidio di. A far indignare sono due post in cui Cesare Mevoli,comunale di Brindisi, si è scagliato contro la sorella della giovane uccisa dal fidanzato. “La sorella della sfortunatasale in cattedra e senza che nessuno glielo chieda, colpevolizza e detta le regole che tutti gli uomini devono pedissequamente osservare”, ha scritto Mevoli, prendendo preso la difesa dei “Veri Uomini” contro i maschi “femminilizzati”. “Il patriarcato è una storiella che vi raccontano quelle orribili streghe sovrappeso coi capelli viola nei loro deliranti proclami”, ha detto ...