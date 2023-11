Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne | il messaggio di Mattarella

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 novembre 2023) ROMA – Il presidenteRepubblica, Sergio, in occasioneinternazionale perle, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare, non può sopportare lo stillicidio di aggressioni alle, quando non il loro assassinio. La pena e il dolore insanabili di famiglie e di comunità ferite sono lo strazio di tutti. Quando ci troviamo di fronte a una donna uccisa, alla vita spezzata di una giovane, a una persona umiliata verbalmente o nei gestivita di ogni giorno, in famiglia, nei luoghi di lavoro, a scuola, ...