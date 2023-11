Giornata contro violenza su donne | Fis in pedana per 1522

Sole 24 Ore: al fianco di tutte le donne con uno Speciale contro la violenza

All'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin, lala violenza sulle donne di questo 25 novembre assume un significato ancora piu' crudele. Per non dimenticare e tener viva l'...

Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere Save the Children Italia

Giornata violenza sulle donne, si celebra il 25 novembre in omaggio alle sorelle Mirabal Sky Tg24

VIDEO/ L'Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma ha organizzato la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ''Non rimanere in silenzio''.

A lezione di rispetto e uguaglianza «Così l'azienda difende le donne»

A lezione di rispetto. Non a scuola o all'università, ma sul posto di lavoro. In occasione del 25 novembre, Fincantieri scende in campo per promuovere l'eguaglianza, l'ascolto, ...