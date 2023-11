Giornata contro la violenza sulle donne | l’Italia scende in piazza Oggi manifestazioni a Roma | Messina e altre città

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023) Duenazionali, a, e tante iniziative nelle piazze italianelaè lamondialei femminicidi e ogni tipo di. Dopo la morte di Giulia Cecchettin la protesta, nel nostro Paese, sta diventando rumorosa, concreta. E per sabato la mobilitazione è al massimo livello per gridare un forte no nel ricordo delleuccise e per quelle che ogni giorno sono costrette a subire violenze di ogni genere. I dati Istat sono impietosi: in Italia nel 2022 si sono registrati 106 femminicidi presunti, l’84,1% dei 126 omicidi con una vittima donna, per come emerge dall’ultimo ...