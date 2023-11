Giornata contro la violenza sulle donne | l' Italia scende in piazza | Mattarella | Non bastano le indignazioni a intermittenza

Giornata contro la violenza sulle donne - l'Italia scende in piazza | Mattarella : "Dietro le uccisioni c'è il fallimento della società - non ...

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - siamo partiti dai dati (allarmanti e - purtroppo - in aumento) per analizzare le cause - sfatare i luoghi comuni e ripercorrere la storia. Risalendo su su fino ai miti greci