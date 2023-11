Giornata contro la violenza sulle donne | iniziativa al Parco commerciale Grande Sud di Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 25 novembre 2023)internazionalela. Anche alsud diiniziative per questo 25 novembre, ricorrenza molto sentita quest’anno alla luce dei recenti fatti di cronaca come il caso di Giulia Cecchetin. La direzione ha voluto fortemente questadi sensibilizzazione per affrontare questa grave piaga. In piazzetta Basile è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.