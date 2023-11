Giornata contro la violenza sulle donne | il Comune di Firenze lancia tre progetti

La Women Orchestra suona Hallelujah nella giornata contro la violenza

Venti musiciste, insieme, per mettere in scena un'interpretazione singolare dell'Hallelujah di Cohen nellaInternazionalela Violenza di Genere . L'Orchestra al femminile diretta da Alessandra Pipitone, con la cantautrice Deborah Iurato e per la prima insieme al coro Sisters Of the New ...

Giornata contro la violenza sulle donne, 50 mila al Circo Massimo: «Per Giulia e per tutte». Manifestazione anche a ... ilmessaggero.it

Giornata contro la violenza sulle donne, gli appuntamenti agli Ospedali di Teramo e Sant’Omero

TERAMO – Alla Asl di Teramo, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si sono svolte importanti iniziative organizzate dal reparto di ...

Volley: Lube - Prisma Taranto, un “minuto di rumore” sugli spalti contro la violenza sulle donne

Domani, domenica 26 novembre (ore 18 con live streaming VBTV e diretta Radio Arancia) la formazione biancorossa ospiterà all’Eurosuole Forum la Gioiella Prisma Taranto per la 7ª giornata di andata del ...