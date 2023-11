Giornata contro la violenza sulle donne | Francesca Manzini lancia Amami

(Di sabato 25 novembre 2023) Sabato 25 novembre, in occasione dellainternazionale per l'eliminazione dellale, conduttrice radiofonica e attrice da sempre in prima linea per i diritti dellesui suoi canali social il video "". “Come donna e come essere umano - afferma - sono stata terribilmente colpita dai tantissimi casi di femminicidio e di violenzeledi cui purtroppo quest'anno abbiamo avuto moltissimi esempi. Ma la morte di Giulia Cecchettin, in particolare, mi ha scossa profondamente”. "", una parola semplice, breve, diretta, è il titolo di questo video: una danza struggente che in un solo minuto racchiude la sofferenza, ...

Giornata contro violenza su donne - Fis in pedana per "1522"

Intesa Sanpaolo accende le luci contro la violenza sulle donne

MILANO - In occasione dellaMondialela violenza sulle donne, Intesa Sanpaolo si tinge di arancione e illumina il Grattacielo di Torino e la sede di Via Verdi a Milano a sostegno della campagna promossa dall'ONU ...

Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere Save the Children Italia

Giornata violenza sulle donne, si celebra il 25 novembre in omaggio alle sorelle Mirabal Sky Tg24

VIDEO/ L'Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma ha organizzato la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ''Non rimanere in silenzio''.

A lezione di rispetto e uguaglianza «Così l'azienda difende le donne»

A lezione di rispetto. Non a scuola o all'università, ma sul posto di lavoro. In occasione del 25 novembre, Fincantieri scende in campo per promuovere l'eguaglianza, l'ascolto, ...