Giorgio Verdelli | “Jannacci c’insegna che ci vuole sempre orecchio”

(Di sabato 25 novembre 2023) Ora che persino tanti virtuosi d’orchestra si affidano all’app dell’accordatore montata sullo smartphone, e il diapason è diventato un bibelot, chissà se ancora “ci” e se “bisogna averlo tutto anzi parecchio”. Chissà cosa direbbe, anzi borbotterebbe Enzo, di cui Guccini ricorda come un incubo affettuoso le telefonate “perché non si capiva niente”, e a un certo punto non ti veniva più il coraggio di chiedere “lo ripeti”, perciò assentivi senza sapere bene a cosa avevi risposto sì.da un bel po’ non c’è più e però, come titolava Il Foglio in occasione dei dieci anni dalla morte il 29 marzo scorso, “è un passato che è presente”. Perché come fai a dimenticare un pezzo della musica, e non solo, del secondo Novecento italiano, uno che trasgredì in giacca e cravatta più di chi allora e adesso ...