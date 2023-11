(Di sabato 25 novembre 2023) Per la voglia e la determinazione che ha messo l'anno scorso e che ci mette nel lavoro quotidiano, mi auguro possa fare una grande partita. De Winter ha giocato col naso rotto anche nell'ultima ...

Gilardino: "Ci affidiamo a Puscas e Malinovskyi"

Albertoha svolto un punto sullo stato della squadra e sugli infortunati nella conferenza ... Cia lui". TIFOSI - "Sono sempre qualcosa di straordinario. Ce lo fanno vedere sempre ...

Gilardino: «Ci affidiamo a Puscas e Malinovskyi» - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Davide Gilardino presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese La Provincia di Biella

Genoa, emergenza in attacco: le soluzioni

Genoa, settimana delicata per Alberto Gilardino visti i problemi in attacco. Albert Gudmundsson k.o., Mateo Retegui ancora non è a posto ...