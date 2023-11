Gianni Alemanno battezza ‘Indipendenza!’ e attacca “l’atlantista” Meloni

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 novembre 2023) La parola 'Indipendenza', in maiuscolo corsivo, scandita per sillabe e con un punto esclamativo, al centro di uno sfondo blu e, in basso, un nastro tricolore.ha presentato nome e simbolo del suo movimento, nella prima delle due giornate al Midas Palace Hotel sull'Aurelia a Roma che tiene a battesimo il nuovo partito 'Movimento Indipendenza' che aspira a presentarsi alle prossime Europee. Un partito che sui "valori" è "il più a destra di tutti" e sui diritti sociali "il più a sinistra".Che parla con il comunista Marco Rizzo, fondatore di Democrazia sovrana popolare, con cui fare battaglie "insieme" come sullo stop delle armi all'Ucraina. Anche se sul palco e in platea, in realtà, c'è tanta, tanta destra. "L'Italia è sempre più una colonia, vogliamo riprenderci le chiavi di casa, non più gruppi finanziari che speculano sulla nostra ...