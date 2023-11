Gianluigi Paragone | riusciamo a difendere le donne che denunciano e a punire i colpevoli?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Trovo abbastanza assurdo - e lo dico col massimo rispetto per le parti direttamente coinvolte dal barbaro omicidio di Giulia Cecchettin - che il dibattito ormai totalmente politico si sia sovrapposto a quello più stringente delle sanzioni contro chi si è macchiato di reati gravi contro una persona. Il tema urgente è: sappiamo proteggere leche? Le accuse di genere - «gli uomini sono tutti» - e le scuse di genere - «in quanto maschio chiedo perdono» - stanno trascinando in un parodistico melodramma una questione che è seria, e lo è per la gravità della fattispecie e soprattutto per la incapacità di fornire la giusta protezione verso la vittima. Nelle stesse ore in cui scoprivamo i dettagli dell'omicidio della povera Giulia, il numero di coltellate inferte, la morte per dissanguamento, la fuga dell'omicida, e ...