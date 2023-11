GF | Mirko Brunetti e Perla Vatiero c’è sintonia | ritorno di fiamma in vista? I fan ci sperano

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 novembre 2023) All’interno della Casa del Grande Fratello,si confrontati sui motivi che hanno portato alla fine la loro relazione sentimentale. Tra le mura di Cinecittà i due fidanzati hanno ritrovato gran feeling, e chissà che tra loro non possa esserci undi. Grande Fratello,si confrontano In questi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello,hanno trascorso insieme gran parte del tempo. Si sono confrontati in più occasioni, analizzando i motivi che la scorsa estate li aveva portati a prendere due strade opposte dal punto disentimentale. I due ex fidanzati sono tornati ad essere più affiatati che mai. I fan dei “Perletti”in un...