Gf | Greta Rossetti manda un messaggio ad Alfonso Signorini in diretta | cala il gelo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 novembre 2023)rompe il silenzio dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Perla Vatiero: ecco cosa ha detto la fidanzata di Mirko. La scorsa settimana ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island nonché ex fidanzata di Mirko Brunetti, con il quale ha preso parte al reality dei sentimenti di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due avevano preso parte al programma per dare una svolta alla loro relazione e cercare di risolvere i problemi che stavano vivendo in quanto coppia: Perla, infatti, accusava Mirko di essere diventato apatico e avevano iniziato a non sopportarti più a vicenda. Nel programma, però, settimana dopo settimana, Mirko e Perla nei rispettivi villaggi hanno iniziato a legarsi sempre di più ai loro tentatori,...