(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Derek Chauvin, l'exdella polizia di Minneapolis condannato per l'omicidio dell'afroamericanonel 2020, è statoin una prigione federale a Tucson, in Arizona. Lo riporta la Cnn citando fonti informati sui fatti. Le condizioni di Chauvin sono giudicate stabili. ''I dipendenti intervenuti hanno avviato misure salvavita per un individuo incarcerato"

Accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd

Usa - accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd

George Floyd : l’ex agente condannato per la sua morte accoltellato in carcere. È in gravi condizioni

George Floyd, accoltellato in carcere l'ex agente che lo uccise

... in Arizona: condizioni giudicate stabili Derek Chauvin, l'ex agente della polizia di Minneapolis condannato per l'omicidio dell'afroamericanonel 2020, è stato accoltellato in una ...

Accoltellato in carcere l’agente che uccise George Floyd. È grave Corriere della Sera

Derek Chauvin, accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd: è grave ilmessaggero.it

Derek Chauvin, accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd: è grave

Derek Chauvin, l'ex agente della polizia di Minneapolis condannato per l'omicidio dell'afroamericano George Floyd nel 2020, è stato accoltellato in una prigione federale a ...

Accoltellato in carcere Derek Chauvin: l'agente che uccise George Floyd è grave

Secondo quanto comunicano i media americani, il poliziotto condannato per la morte di George Floyd sarebbe stato accoltellato in carcere. Derek Chauvin era stato condannato a 22 anni di carcere per la ...