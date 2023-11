George Floyd | accoltellato in carcere l’ex agente che lo uccise

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 novembre 2023) Derek Chauvin ferito in una prigione federale a Tucson, in Arizona: condizioni giudicate stabili Derek Chauvin,della polizia di Minneapolis condannato per l’omicidio dell’afroamericanonel 2020, è statoin una prigione federale a Tucson, in Arizona. Lo riporta la Cnn citando fonti informati sui fatti. Le condizioni di Chauvin sono giudicate stabili. ”I dipendenti intervenuti hanno avviato misure salvavita per un individuo incarcerato” che poi è stato trasferito in un ospedale per cure, spiega il Bureau of Prisons in una nota. Nessun dipendente è rimasto ferito durante l’incidente, aggiunge.