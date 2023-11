Gaza | la diretta – Secondo giorno di tregua | prevista la liberazione di altri 14 ostaggi | soprattutto bambini

(Di sabato 25 novembre 2023) Il cessate al fuoco al momento regge: oggi previsto un nuovo scambio con il rilascio di 42 detenuti palestinesi. Per la prima volta da inizio guerra gli aiuti umanitari vengono distribuiti anche nel nord della Striscia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DIRETTA Israele - ok alla tregua per rilascio ostaggi : Gaza sotto assedio

Gaza - la diretta – È iniziata la tregua tra Israele e Hamas : attesa per la liberazione degli ostaggi. Entrati i primi 12 camion con aiuti dall’Egitto

Israele-Hamas : spunta la lista degli ostaggi liberati - speranza per la piccola Abigail-la diretta su Gaza

Come il Pd discute del premierato

...voler togliere nulla alla liberazione in corso degli ostaggi di Hamas all'ombra della tregua a...potrà andare in porto quello appena avviato dal governo di Giorgia Meloni per l'elezione...

Gaza, la diretta - Primo giorno di tregua: liberati 24 ostaggi e 39 prigionieri palestinesi. Netanyahu: "Spagna e Belgio ... Il Fatto Quotidiano

Israele-Hamas, i 13 ostaggi liberati sono in mano di Tel Aviv Sky Tg24

Secondo giorno di tregua a Gaza: Hamas ha liberato 24 ostaggi, Israele 39

Atteso un nuovo scambio di prigionieri. Tiene la sospensione delle ostilità di 4 giorni ottenuta grazie alla mediazione di Qatar, Egitto e Usa.

Gaza ultime notizie: oggi la liberazione di altri 14 ostaggi israeliani e 42 detenuti palestinesi

Tel Aviv, 25 novembre 2023 – Secondo giorno di tregua a Gaza per consentire lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Oggi è atteso il rilascio di altri 14 ostaggi ( dopo i 24 di ieri ), a cui ...