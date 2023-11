Gasparri e le voci di dimissioni per il servizio su Report «Io lasciare la vigilanza Rai? Ma quando mai!»

Leggi su open.online

(Di sabato 25 novembre 2023) «Lascio la? Mamai? Non devo nemmeno smentire perché si smentiscono le fonti che si ritengono attendibili. Non è vero che la Meloni si è arrabbiata, non è vero che mi dimetto. Tutto falso. Io non lascio la. Siamo a livelli di barzellette. Mi dispiace che siate costretti a inseguire Dagospia, vi auguro un’attività giornalistica con maggiori soddisfazioni». Il capogruppo di FI al Senato Mauriziocommenta a La Presse le ultime indiscrezioni stampa che lo vedrebbero dimissionario per via dell’inchiesta annunciata da. Secondo quanto riportato dalla trasmissioneil senatore non avrebbe comunicato a Palazzo Madama il suo incarico ai vertici di una società di cybersicurezza. ...