Galaxy S21 | Aggiornamento stabile Android 14 disponibile in Europa

Leggi su windows8.myblog

(Di sabato 25 novembre 2023) IlS21, insieme alle versioni S21+ e S21 Ultra, ha recentemente ricevuto l’attesoad14, specificamente per i modelli europei. Questa nuova versione, identificata dal firmware G99xBXXU9FWK2, è un passo significativo per l’evoluzione del sistema operativo. L’e le Sue Novità L’presenta la nuova interfaccia One … ?