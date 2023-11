Frittelle di mele gonfie | fritte o al forno | sono giganti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 novembre 2023) Avete presente quelledia dismisura?un inno alla golosità, un tripudio di morbido piacere per il palato! Mi è capitato di restare incantata davanti alle bancherelle alimentari alle fiere o ai mercatini del circondario.irresistibili per grandi e piccini. Gli adulti tornano bambini addentandole, o almeno, a me regalano questa sensazione. E i piccoli si tuffano nella loro consistenza soffice tra gridolini di gioia. Michiesta più e più volte come riuscire ad ottenere un risultato simile anche in casa e ho capito che tutto dipende dalla pastella. Con gli ingredienti giusti, infatti, è possibile realizzare delledicome quelle delle sagre, non ...