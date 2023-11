Fratoianni | Senza un confronto vero tra le opposizioni la destra continuerà a vincere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "L'anno prossimo vanno al voto 5 Regioni e 3800 comuni. Sarebbe un errore fatale arrivarci ripetendo gli errori compiuti alle elezioni politiche del 2022. L'unità come dimensione astratta non è mai sufficiente. Di fronte a sistemi elettorali maggioritari, di fronte a questaunità tanto vale arrendersi prima di cominciare. Mi rivolgo ai leader delle altre forze di: enza discutere di contenuti non ha senso arrovellarsi all'infinito sull'aggettivo del campo, largo o giusto. Però penso che se non ci sarà una disponibilità vera a confrontarsi sui temi, laad avere gioco facile" lo ha detto Nicola, intervenendo al congresso di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev