Francesca Manzini | esce “Amami” | un video di un minuto per riconoscere l’amore malato

(Di sabato 25 novembre 2023) ROMA – Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,, da sempre in prima linea per i diritti delle donne, lancia sui suoi canali social il”. “Come donna e come essere umano – afferma – sono stata terribilmente colpita dai tantissimi casi di femminicidio e di violenze contro le donne di cui purtroppo quest’anno abbiamo avuto moltissimi esempi. Ma la morte di Giulia Cecchettin, in particolare, mi ha scossa profondamente”. “”, una parola semplice, breve, diretta, è il titolo di questo: una danza struggente che in un soloracchiude la sofferenza, l’ingiustizia, la tragedia di un amore pericoloso e. “Another Love” è il brano che ...

