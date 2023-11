Franca Viola | rapita e stuprata dall' ex Suo il primo no al matrimonio riparatore

(Di sabato 25 novembre 2023) Maltrattata'ex fidanzato Filippo Melodia, la giovane fu la prima in Italia a ribellarsi a una legge maschilista e obsoleta. Da allora è considerata il simbolo dell'emancipazione femminile

Giornata Internazionale contro la violenza di Genere, le iniziative delle biblioteche e dei musei di Genova

... l'appuntamento mensile del gruppo di lettura è stato dedicato al libro 'Oliva Denaro' diArdone (ispirato alla storia di); organizzata anche una vetrina tematica; lo scorso 23 ...

"Franca Viola: il primo No" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

