Forum del Turismo | Meloni | Data nuova centralità al settore | nel Pnrr quasi 12 | 5 miliardi per le imprese

(Di sabato 25 novembre 2023) “Ilè un comparto fondamentale per la nostra economia e il nostro prestigio, uno dei motori trainanti dell’Italia e un asset strategico del nostro tessuto produttivo. Unche, nonostante la sua rilevanza, spesso è stato trascurato e a volte snobbato: un errore che considero gravissimo sul piano strategico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla seconda giornata delInternazionale delin corso a Baveno (Vb). “Fin dall’inizio ci siamo messi al lavoro per dare al, per guardarlo anche da una prospettiva diversa: per questa ragione abbiamo scelto di dare al MiTur la dignità di un dicastero autonomo, dotato di portafoglio e capace di porsi come driver delle scelte di ...