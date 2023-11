Forte vento su Roma | cade albero a Monteverde | morta una donna

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Unadopo essere stata travolta da uncaduto per ilin via diOlimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere. Sul posto gli agenti della Polizia Locale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Weeekend con tempeste di vento e crollo di almeno 10 gradi

Il freddo sarà accentuato dale dall'effetto 'wind - chill', il raffreddamento causato appunto dal: le "temperature 'percepite' - spiega Gussoni - scenderanno a causa delle raffiche ...

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense. I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, ...

