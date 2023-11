Forte vento su Roma | cade albero a Monteverde | morta una donna

(Di sabato 25 novembre 2023) Il crollo all'altezza del civico 6 in via diOlimpia, la vittima aveva 82 anni. Un altrocaduto a Mostacciano su una bancarella, ferita lievemente unaUnadi 82 anni èdopo essere stata travolta da uncaduto per ilin via diOlimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere. Sul posto gli agenti della Polizia Locale. L’82enne è stata travolta e uccisa da un platano caduto intorno alle 10.30 sulla strada del quartiere. Secondo quanto apprende l’Adnkronos la vittima, italiana, si trovava sul marciapiede quando il grossosi è spezzato a circa 1,5 m da terra. Inutili i tentativi di ...

