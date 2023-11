Formazioni ufficiali Salernitana-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 25 novembre 2023) Alle 15.00 andrà in scena il match di campionato tra. Ecco ledai dueAlle 15.00 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledai due(3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riparte Salernitana-Lazio. La squadra di casa è ancora a caccia del primo successo in campionato: Inzaghi lascia in panchina Dia e punta su Ikwumuesi, con Ka

