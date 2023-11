Formazioni ufficiali Como-Feralpisalò | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la quattordicesima giornata di. Ilsi presenta dopo questa sosta con un nuovo tecnico, ovvero Cesc Fabregas, nonostante la classifica non fosse affatto malvagia. I lombardi sono sesti a 21 punti e cercano di guadagnare ancora contro l’ultima della classe, ferma a 7 punti e con una sola vittoria all’attivo. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-FERALPISALO’: in attesa FERALPISALO’: Pizzignacco, Bergonzi, Camporese, Martella, Parigini, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Letizia, Compagnon, La ...