Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023), ledei due allenatori per il match in programma oggi alle 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.