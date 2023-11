(Di sabato 25 novembre 2023)– Dovranno essere ripetute nelle prossime settimane le notifiche a duepersone finite nei guai insieme al coordinatore regionale di Forza Italia, il, accusato diimpropria in concorso con il titolare di una scuola privata di, Alberto Soccodato, ed un dirigente della Regione Lazio, Massimo Luciano, di Terracina. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Cortellesi, fondi negati al film: a dire no è stato Franceschini

negati", gioco sporco a sinistra: a bocciare Cortellesi non fu Sangiuliano... È vero che il ... L'ex ministro del Partito democratico, oggi, non gradisce di essere tirato in ballo. Così ...

Fondi / Senatore Claudio Fazzone indagato per corruzione: salta l’udienza sull’uso delle intercettazioni Temporeale Quotidiano

Il senatore Claudio Fazzone indagato a Latina latinaoggi.eu

Cortellesi, fondi negati al film: a dire no è stato Franceschini

Tutto nasce da un articolo di Repubblica di ieri mattina: «Il ministero della Cultura negò i finanziamenti al film di Cortellesi».

Ouzana, Katz, Levy, Del Nero & C. Ecco la galassia Cyberealm, la società presieduta dal senatore forzista Gasparri

Ouzana, Katz, Levy, Del Nero & C. Ecco la galassia Cyberealm, la società presieduta dal senatore forzista Gasparri ...