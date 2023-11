Fondi | lascia il fidanzato per maltrattamenti e si rifugia da amici | uomo irrompe in casa e massacra di botte l’ex compagna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) La scorsa notte, la Polizia di Stato diè intervenuta prontamente arrestando in flagranza di reato A.M., cittadino egiziano di 34 anni, accusato diin famiglia nei confronti della convivente T.M. La violenta aggressione è avvenuta presso l’abitazione di un amico, dove la vittima si erata dopo un litigio e dove l’aggressore ha fatto irruzione. La violenza domestica aai danni delLa donna, già vittima di comportamenti violenti in passato, ha deciso di interrompere la relazione sentimentale, scatenando l’ira dell’. Dopo aver appreso la sua decisione, l’aggressore si è recato presso l’abitazione dell’amico, esigendo che la vittima lo seguisse a. Di fronte al rifiuto, ha iniziato una brutale ...