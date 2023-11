Fondazione Cariplo | budget da oltre 153 milioni per l' attività filantropica del 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023)prevede unda153per l'del. E' cio' che e' emerso dalla presentazione della programmazione per il prossimo anno, linee presentate oggi a Milano nell'evento dedicato al Meet Digital Cultural center. Gli interventi, non solo per ilma fino al 2027, si snoderanno lungo quattro direttrici strategiche” che puntano a: creare valore condiviso con un impegno di 52,6nel prossimo anno, ridurre le disuguaglianze (24,7), allargare i confini (27,7) e creare le condizioni abilitanti al rafforzamento delle comunità (17,9). Ad altri strumenti e azioni filantropiche saranno ...