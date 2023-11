(Di sabato 25 novembre 2023) Isono sì unasfiziosa per consumare questi ortaggi aromatici, ma, a parere mio, per nulla semplice. O meglio, ogni volta che mi cimentavo, fallivo miseramente non tanto per il gusto che risultava comunque accettabile, quanto per la resa: erano sempre un po’ mollicci, mai croccanti, piuttosto insoddisfacenti. Se c’è una cosa che amo della gratinatura è proprio quella crosticina che scricchiola sotto ai denti, inviante alla vita, irresistibile al mio palato. Poi, un giorno, ho capito quale imperdonabile errore stavo commettendo: li sbollentavo prima di impanarli e cuocerli! Quando ho provato a saltare questo passaggio e ad cucinarli da crudi, ovviamente impanati per bene, sono finalmente riuscita ad ottenere il risultato che tanto ho desiderato! Insomma, ho velocizzato il procedimento e ho servito un contorno ...

Finocchi gratinati in forno o in friggitrice ad aria. Ricetta veloce tutto a crudo!

Se avanzano, potete conservarli per qualche giorno in un sacchetto. Per un piatto leggero e salutare, preparate i finocchi gratinati in friggitrice ad aria.