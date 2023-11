Filippo Turetta | svolta nella difesa | perde un pezzo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) L’avvocato Emanuele Compagno ha annunciato il suo ritiro dalladi, il giovane al centro del caso per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Compagno, che aveva inizialmente ricevuto l’incarico di difensore d’ufficio, ha dichiarato all’Ansa di considerare terminato il suo lavoro a seguito del rientro in Italia dell’accusato., che si trova attualmente detenuto nel carcere di Verona, aveva successivamente confermato Compagno come suo difensore di fiducia. Tuttavia, il legale ha precisato che fin dall’inizio aveva consigliato ai familiari dell’accusato la necessità di un avvocato di fiducia, posizione che lo ha portato a depositare formalmente la sua rinuncia nel corso del pomeriggio. L’avvocato Giovanni Caruso, precedentemente selezionato dalla famiglia diper ...