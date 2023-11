Filippo Turetta oggi in Italia | verrà trasferito nel carcere di Verona

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023)arriverà, sabato 25 novembre, a Venezia a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, lo stesso che sette anni fa riportò inil fuciliere di Marina Salvatore Girone. Il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin è arrivato “all’aeroporto” di Francoforte e il decollo dell’aereo militare che lo deve portare “a Venezia” è previsto sempre alle 10:45. Arriverà poco prima dell’una. Poi,neldi, dovecontrollato 24 ore su 24, per evitare gesti di autolesionismo. Sarà una settimana decisiva per il caso della morte di Giulia Cecchettin. L’interrogatorio, che non sarà fatto prima di lunedì, didovrà chiarire diversi punti oscuri della ...