Filippo Turetta | la diagnosi sconvolgente della Bruzzone | “Era una trappola”

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 novembre 2023) Social., Robertatraccia il profilo psicologico del ragazzo. Nella giornata di oggi, 25 Novembre 2023,dovrebbe tornare in Italia dove risponderà alla giustizia italiana dell’omicidiosua ex fidanzata, la 22enne Giulia Cecchittin. La criminologa Robertaha tracciato il profilo psicologico del ragazzo: la suaha lasciato tutti quanti senza parole.Leggi anche:, cosa accadrà in carcere dopo il suo rientro in Italia Leggi anche:, la scoperta choc: cosa ha fatto 3 giorni prima di uccidere Giulia Leggi anche:, paura nel carcere ...