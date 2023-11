Filippo Turetta è tornato in Italia | trasferito in carcere a Verona

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 25 novembre 2023) A distanza di sei giorni dall’arresto,ha fatto rientro innella mattinata di sabato 25 novembre 2023. Il ragazzo è arrivato alle 11.30 a Venezia a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, lo stesso che sette anni fa riportò inil fuciliere di Marina Salvatore Girone. Il 22enne era partito dall’aeroporto di Francoforte alle 10.45. È accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ritrovata senza vita nei pressi del Lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia, una settimana fa. Lo studente è stato consegnato nella città tedesca dalle autorità alle forze di poliziane ammanettato alle mani e ai piedi, come è prassi in Germania per motivi di sicurezza per i detenuti che potrebbero fare gesti inconsulti e ritenuti pericolosi. ...