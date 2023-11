Filippo Turetta è rientrato in Italia

(Di sabato 25 novembre 2023) a bordo di un volo militare proveniente da Francoforte. L'aereo, con a bordo il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha fatto il suo atterraggio presso l'aeroporto di Venezia. Dopo l'arrivo,sarà condotto presso gli uffici della polizia di frontiera per la notifica dell'ordinanza cautelare. Successivamente, sarà scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Tre giorni fa, la Germania aveva acconsentito alla richiesta di estradizione.

Quel coccodrillo con le scarpette rosse: il disegno di Giulia Cecchettin al Premio internazionale di illustrazione Scarpetta d’oro

Giulia Cecchettin è stata ricordata durante l'apertura del Premio internazionale di illustrazione Scarpetta d’oro, promosso da Confindustria Veneto Est e curato dal Consorzio ...

Il giovane arrestato in Germania dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin sarà sorvegliato a vista. L'accusa potrebbe chiedere l'aggravante ...