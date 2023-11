Filippo Turetta è in Italia | le prime immagini | in cella singola sorvegliato a vista | le leggi del carcere e le aggravanti da ergastolo

(Di sabato 25 novembre 2023) Torna in, e sarà recluso ina Verona. Sarà inda solo,24 ore su 24 poiché avrebbe espresso intenti suicidari. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione...

Filippo Turetta è tornato in Italia : in cella singola sorvegliato a vista - le "leggi del carcere" e tutte le aggravanti da ergastolo

“È arrivato in Italia”. Giulia Cecchettin - caos sul rientro in aereo di Filippo Turetta : è bufera social

Filippo Turetta è atterrato in Italia - a Venezia : andrà in un reparto per protetti nel carcere di Verona

Filippo Turetta, parla la grafologa: "Bulimia affettiva". Cosa rivela la firma su Giulia

è tornato in Italia. L'unico indagato per l'omicidio e per il sequestro di Giulia Cecchettin, suo ex fidanzato, è arrivato all'aeroporto di Venezia intorno alle 11:30. Fino a oggi è ...

Aereo con Filippo Turetta atterrato a Venezia - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta atterrato a Venezia

Il 22enne, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è arrivato in Italia da Francoforte dopo l’estradizione dalla Germania, dove è arrivato dopo una fuga di 8 giorni dalla sparizione della coppia, ...

Manifestazione 25 novembre Roma: percorso, orari, strade chiuse e mezzi deviati

Al corteo di questa giornata è stata invitata anche la famiglia di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo, in Veneto, uccisa e per il cui omicidio e stato arrestato il suo ex fidanzato ...