Filippo Turetta | dal nastro adesivo ai soldi in contanti per la fuga | le prove del piano premeditato e tutti i punti oscuri

(Di sabato 25 novembre 2023)aveva pianificato il femminicidio di Giulia Cecchettin? È questa la domanda che gli inquirenti si pongono da giorni, alla ricerca di elementi utili per stabilire se il...

Vanno componendosi come in un mosaico i vari tasselli del delitto di Giulia Cecchettin . Gli inquirenti stanno ricostruendo i vari passaggi dell'ultimo appuntamento con l'ex fidanzatoe il quadro, con il passare delle ore, sembra risultare meno nebuloso. Dai chiarimenti dei carabinieri per il mancato intervento dopo la telefonata del testimone di Vigonovo al lavoro ...

Manifestazione 25 novembre Roma: percorso, orari, strade chiuse e mezzi deviati

Al corteo di questa giornata è stata invitata anche la famiglia di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo, in Veneto, uccisa e per il cui omicidio e stato arrestato il suo ex fidanzato ...