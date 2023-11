Filippo Turetta | cosa succede da oggi | in cella singola sorvegliato a vista | le leggi del carcere e tutte le aggravanti da ergastolo

(Di sabato 25 novembre 2023) Torna in Italia, e sarà recluso ina Verona. Sarà inda solo,24 ore su 24 poiché avrebbe espresso intenti suicidari. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione...

Filippo Turetta "comprò prima lo scotch" - oggi in Italia l'assassino di Giulia Cecchettin. Lunedì l'interrogatorio

Filippo Turetta, la diagnosi della Bruzzone: «È un narcisista covert patologico. Non voleva suicidarsi, era un ilmessaggero.it

Oggi Turetta in Italia, andrà in carcere protetto

Questa mattina è previsto l’arrivo in Italia di Filippo Turetta, il 22enne arrestato con l’accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin ed essere poi fuggito in Germania. Il giovane sarà recluso in un carc ...

Filippo Turetta, gli indizi del piano: nastro adesivo acquistato on line, coltello e abiti di ricambio. Ipotesi premeditazione

I vestiti di ricambio infilati, insieme alle scarpe, in una borsa lasciata in auto. E poi i sacchi neri nei quali ha avvolto il corpo di Giulia, il sopralluogo nella zona industriale di ...