Filippo Turetta comprò prima lo scotch | oggi in Italia l' assassino di Giulia Cecchettin Lunedì l' interrogatorio

(Di sabato 25 novembre 2023) La premeditazione è una variabile decisiva che nel futuro processo a, accusato di aver ucciso con «ferocia», potrebbe portarlo, se riconosciuta, fino ad una condanna all’ergastolo . Per arrivare a contestare anche quella aggravante gli inquirenti stanno lavorando proprio su numerosi elementi, tra cui pure l’acquisto on line pochi giorni, forse due o tre,...

Giulia Cecchettin - Filippo Turetta oggi in Italia : cosa succederà

Giornata per il contrasto alla violenza sulle donne Innumerevoli iniziative anche in Puglia

Violenza di genere, stalking. Femminicidi. È questione di ogni giorno ormai. L'ondata emotiva per il recente assassinio di Giulia Cecchettin prosegue da hio8 (oggiviene estradato dalla Germania all'Italia) ma le morte ammazzate nel nostro Paese, da inizio anno, sono 106. E migliaia le ferite. Spesso da ex compagni, spesso in famiglia. Da parte ...

I vestiti di ricambio infilati, insieme alle scarpe, in una borsa lasciata in auto. E poi i sacchi neri nei quali ha avvolto il corpo di Giulia, il sopralluogo nella zona industriale di ...

La procura e l’ipotesi premeditazione. Turetta estradato oggi andrà in cella a Verona. Sarà interrogato lunedì. Ancora non si trova il cellulare della studentessa.