Filippo Turetta atterrato in anticipo in Italia | Non ha tenuto le manette | la soffiata sul volo militare

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Falcon 900Ex con a bordo, il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, èa Venezia. L'aereoera partito dall'aeroporto di Francoforte sul Meno regolarmente intorno alle 10.45. Era atteso alle 12.30 ma, secondo quanto riferiscono fonti accreditate, grazie al favore del vento è arrivato prima del previsto. Aè stato evitato undi linea per il timore di rappresaglie degli altri passeggeri. "La polizia della Sassonia-Anhalt ha scortato" il ragazzo "fino all'aeroporto di Francoforte sul meno". Successivamente "il cittadinono è stato preso in consegna dagli agenti speciali dedicati alle operazioni di estradizione che lo hanno poi consegnato alle autoritàne", ha spiegato all'agenzia ...

Filippo Turetta - gli indizi del piano : nastro adesivo acquistato on line - coltello e abiti di ricambio. Ipotesi premeditazione

Filippo Turetta - dal nastro adesivo ai soldi in contanti per la fuga : le prove del piano premeditato e tutti i punti oscuri

Omicidio Giulia Cecchettin : il viaggio di Filippo Turetta in piena notte fino a Barcis con il cadavere in auto

Omicidio Giulia Cecchettin - Filippo Turetta rientrato in Italia. Andrà in carcere a Verona

Filippo Turetta in Italia verso 12, volo atterrerà a Venezia

Oggi il rientro di Turetta in Italia, sarà trasferito in un carcere di sicurezza

Caso Cecchettin, legale sorella Giulia: “Per Turetta aggravante motivi abietti”

"Parlate, denunciate, fidatevi!". E' il messaggio pubblicato sui suoi profili Instagram e Facebook da Gino Cecchettin. Il papà di Giulia ha pubblicato ...