Figura | secondo posto per Guignard-Fabbri a Osaka Nell’artistico due coppie sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023)– Treazzurre sule due ulteriori qualificazioni ottenute per la finale di dicembre a Pechino. Si chiude in modo estremamente positivo per l’Italia l’NHK Trophy, sesta e ultima tappa dell’ISU Grand Prix, massimo circuito del pattinaggio di. Sul ghiaccio giapponese di, nella prima delle categorie scese sul ghiaccio nel sabato di gare, Charléne-Marco(Fiamme Azzurre) hanno terminato la loro prova nella danza ala quota 214.56 punti conquistando il dodicesimoconsecutivo nel Grand Prix, finali comprese. I detentori del titolo continentale, nonostante il primato stagionale, non sono tuttavia riusciti a contenere la rimonta dei britannici Fear-Gibosn, ...