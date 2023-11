Ferrari | nuovo pilota per il 2024 | arriva l’annuncio ufficiale

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 25 novembre 2023)per il: novità importante per la rossa in vista della prossima stagione.no grosse novità per quanto riguarda il futuro della, che in vista del prossimo mondialepotrebbe arricchirsi di nuove risorse a 360°. Da tempo si rincorrono numerose voci riguardanti soprattutto i piloti, secondo cui Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.