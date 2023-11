Femministe che odiano le ebree | Giulia non c’entra | è delirio woke

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 novembre 2023) Parteciperà anche il Pd, ha sempre partecipato alle manifestazioni del movimento Non una di meno, ha ricordato Elly Schlein. E se ci riuscirà, parteciperà lei stessa all’appuntamento di oggi “contro la violenza patriarcale”. Un’agendaIn quella che con un termine forse un po’ datato si usa definire “piattaforma” viene precisato che la mobilitazione di oggi a Roma e Messina non vuol essere una commemorazione rituale delle vittime di femminicidio ma un momento della “rivolta permanente“. E va bene la retorica, accompagnata da toni minacciosi (“saremo ingovernabili”, “distruggi tutto”), ma basta proseguire nella lettura per comprendere come la morte diCecchettin venga chiaramente strumentalizzata per un’agenda molto più ampia, ben oltre il tema del femminicidio e della violenza di genere, che spazia dalle teorie Lgbtq+ al diritto ...